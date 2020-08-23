Zarif, Trump yönetiminin İran'a BM yaptırımlarını geri getirme mekanizmasını işletemeyeceği itiraflarından potbori yaptı

Washington'ın İran nükleer anlaşmasından çıkmışken "snapback" hakkı iddia edemeyeceğine dair bir video yayımlayan İran Dışişleri Bakanı, Trump dahil ABD yönetiminden üst düzey yetkililerin neden "snapback" mekanizmasını çalıştıramayacaklarına dair bizzat yaptıkları açıklamalardan potbori oluşturdu.

BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 13'ünün ABD'nin 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından çekilmesine rağmen "snapback" mekanizmasıyla İran'a karşı başta silah ambargosu olmak üzere tüm BM yaptırımlarının geri getirilmesi çabasını reddeden açıklamasının ardından, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif atağa geçti.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada sadece Dominik Cumhuriyeti ABD'ye aynı doğrultuda oy kullanması sonrası, Zarif Washington'un İran nükleer anlaşmasının artık bir parçası değilken "snapback" mekanizmasını devreye sokma yönünde hak iddia edemeyeceğine dair bir video yayımladı.

İran Dışişleri Bakanı, sosyal medyada paylaştığı videoda, Başkan Donald Trump dahil ABD yönetiminden üst düzey yetkililerin neden "snapback" mekanizmasını çalıştıramayacaklarına dair bizzat yaptıkları açıklamalardan potbori oluşturdu.

In their own words: pic.twitter.com/fFNjWj5xQa — Javad Zarif (@JZarif) August 22, 2020

Trump'ın Mayıs 2018'de resmi adıyla Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekildiğini açıklamasıyla başlayan klip, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Dışişleri'nin eski İran Temsilcisi Brian Hook'un niye ABD'nin "snapback" mekanizmasını devreye sokmak için uğraşmamış olduğunu izah eden beyanlarıyla devam etti.

2018'te Bolton'un !Washington'un anlaşmadan çıktığı için mekanizmayı kullanamayacağına! dair sözleri, 2019'da Hook'un "snapback konusuna gelince, artık anlaşmaya müdahil değiliz, dolayısıyla bu anlaşmaya taraf olanların vereceği bir karardır" açıklaması resmi geçit yaptı.

Videonun sonuna doğru, Zarif, "Anlaşmadan resmen en yüksek düzeyde çıkması ve hem anlaşmaya hem de anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BM kararına her türlü yükümlülüğünü ihlal etmesi sonrası, ABD bu karar üzerinden kendisine herhangi bir hak iddia edemez" dedi.

Video Pompeo'nun CIA Direktörü olduğu dönemi "Yalan söyledik, hile yaptık, çaldık" diye yad ettiği açıklamasıyla sona erdi.