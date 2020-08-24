Türkiye'nin yeni aldığı Oruç Reis kararına Almanya'dan tepki: Esefle karşılıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yaptığı açıklamada, Bakan Heiko Maas'ın, yarın Atina ve Ankara'da Doğu Akdeniz'deki doğalgaz anlaşmazlığını görüşmeyi planladığını söyledi.

Sözcü, Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için ilan ettiği Navtex’i uzatma kararını esefle karşıladıklarını da ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, yarın Türkiye ve Atina'ya ziyarette bulunacak.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği Navtex'in süresi 23 Ağustos'da dolmuştu. Türkiye, Oruç Reis'in Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştı.