İsrail'de yaklaşık 1000 yıl öncesine ait yüzlerce altın sikke bulundu

İsrail’in Merkez Bölgesi’nde yeni bir mahallenin inşasının planlandığı bölgede bir kazıda gönüllü olarak çalışan gençler, 1100 yıl öncesine ait ve içinde yüzlerce altın sikkenin bulunduğu bir hazineyi keşfetti.

İsrail’de yeni bir mahallenin inşa edilmesinin planlandığı Merkez Bölge’de Abbasi dönemine ait yüzlerce altın sikkenin içinde bulunduğu hazine keşfedildi.

İsrail Eski Eserler Dairesi'nden yapılan açıklamada, hazinenin 18 Ağustos’ta yeni bir mahallenin inşa edilmesinin planlandığı Merkez Bölge'deki bir kazıda gönüllü olan gençler tarafından keşfedildiği açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan kazı direktörü Liat Nadav, “1100 yıl önce bu hazineyi gömen kişi, geri almayı planlamış olmalı çünkü kil kabı hareket etmemesi için bir çiviyle toprağa sabitlemiş, ancak dönmesine neyin engel olduğuna ilişkin sadece tahmin yürütebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hazinenin bulunduğu bölgede, altınların saklandığı esnada, atölyelerin de bulunduğu belirtilirken, hazinenin sahibinin hala bir muamma olduğu ifade ediliyor.

Altınları bulan gönüllülerden biri olan Oz Cohen, "İnanılmazdı" heyecanını dile getirerek, " Yeri kazdım ve toprağı çıkarırken, çok ince yapraklara benzeyen bir şeyi gördüm. Tekrar baktığımda ise onların altın para olduğunu fark ettim. Böyle özel bir antik hazineyi bulmak gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Eski Eserler İdaresi'nden madeni para uzmanı Robert Kool ise 9. yüzyıl Abbasi Halifeliği dönemine ait 452 adet 24 ayar saf altın sikkenin o dönem için önemli bir para olduğunu ifade etti.

Kool, "Örneğin, böyle bir meblağ ile bir kişi, o günlerde Mısır'ın zengin başkenti Fustat'ın en iyi mahallelerinden birinde lüks bir ev satın alabilirdi" dedi.