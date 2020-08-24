İsrail ile BAE sağlıkta iş birliği için de anlaştı

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sağlık alanında iş birliği için anlaştığı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, BAE'li mevkidaşı Abdurrahman bin Muhammed el-Uveys ile telefonda görüştü.

İki bakanın İsrail ile BAE arasında sağlık sektöründe iş birliği yapılması konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi halinde iki ülke arasında öğrenci değişim programının hayata geçirilmesinin planlandığı ifade edildi.

BAE resmi ajansı WAM'dan yapılan açıklamada ise iki bakanın ilaç, medikal araştırma ve Kovid-19 ile mücadele konusunda iş birliğini ele aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.