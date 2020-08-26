Rusya ve Suriye'den terörle mücadele operasyonu: 327 militan öldürüldü

Suriye'deki Rus güçlerinin bir temsilcisinin Rus basınına yaptığı açıklamalara göre Rusya ve Suriye orduları, faaliyetlerine halen devam eden militanlara karşı 'Beyaz Çöl' adı verilen bir harekat gerçekleştirdi.

Rus askeri yetkili, "'Beyaz Çöl' operasyonunun icra edildiği bölgede Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla yapılan atımlar, topçu ateşleri ile özel keşif ve arama grubunun faaliyetleri sonucunda 327 militan öldürüldü, 134 sığınak, 17 gözlem noktası, 7 malzeme deposu ile 5 silah ve mühimmat deposu imha edildi" dedi.