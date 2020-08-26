Tahran ile UAEK'dan ortak açıklama: İran iki şüpheli nükleer tesisini denetime açtı

ABD'nin BM yaptırımlarının geri dönmesi için atağa geçtiği dönemde, İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi'yi ağırladı. ABD-İsrail tarafının şüpheli gösterdiği iki eski nükleer tesisin UAEK denetimine açıldığına dair Tahran ile Grossi'den ortak açıklama geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyareti önemli bir açılıma sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından kabul edilen Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile ortak açıklama yaptı.

FM: Over 92% of IAEA Inspections Done in Iranhttps://t.co/Uymnn6hgPs pic.twitter.com/NpNCxbiAgp — Fars News Agency (@EnglishFars) August 26, 2020

Şüphelerin üzerinde toplandığı iki eski ve gizli nükleer tesisle ilgili açıklamada, bu tesislerin UAEK denetçilerinin erişimine açılması konusunda mutabık kalındığı duyuruldu.

Grossi-Salihi ortak açıklamasında "İran, UAEK'nın özel talep ettiği iki yere erişimini gönüllü şekilde sağlıyor. UAEK'nın erişimi ve faaliyetlerin teyidiyle ilgili takvim üzerinde uzlaşıldı" denildi.

#Iran, #IAEA strike deal on nuclear inspectors' access to sites | https://t.co/AJnHIQ6wOb | — LBCI Lebanon News EN (@LBCI_News_EN) August 26, 2020

Açıklamada, UAEK'nın İran'a başka sorusunun ve Tahran tarafından ilan edilenler dışında başka yerlere erişim talebinin olmadığı belirtildi.

İran devlet televizyonu da Ruhani'nin Grossi ile görüşmesinde "Geçmişte olduğu gibi İran UAEK ile işbirliğine hazırdır" dediğini duyurdu.