Lavrentyev: Suriye'de teröristlerin eylemleri yüzünden ulusal ateşkesin olduğunu söyleyemeyiz

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, "Herkes şu anda Suriye’de, ateşkese uyulması açısından belirli bir istikrarın gözlemlendiğini kaydediyor. Provokasyonların devam etmesine rağmen. Ama sayıları önemli ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.

Özellikle uyuyan IŞİD hücrelerinin etkinleştiğini gözlemlediklerini dile getiren Lavrentyev, "Terör örgütleriyle mücadeleye devam etmemiz gerektiğini hesaba katarsak henüz ulusal bir ateşkesten bahsetmek mümkün değil. Maalesef sayıları halen fazla. Bu koşullarda Suriye’nin canlanmasından bahsetmek zor" dedi.

Lavrentyev ayrıca dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki yeni Astana görüşmesinin, Kazakistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna bağlı olarak önümüzdeki eylül ayı sonunda veya ekim ayı başında yapılabileceğini söyledi.

Suriye konusunda ABD ile diyaloga hazır olduklarını ama Washington'un, önümüzdeki başkanlık seçimi nedeniyle temkinli davrandığını belirten Lavrentyev, "İletişime, farklı konuları tartışLavrentyev: Suriye’de teröristlerin eylemleri yüzünden ulusal ateşkesin olduğunu söyleyemeyizmaya, çözümleri kabul etmeye, koordinasyona hazırız. Ancak şu anda sahip olduklarımıza bakılırsa Amerikalılar buna hazır değil" diye konuştu.

ABD'nin Kazakistan'daki Suriye görüşmelerine katılımının da yararlı olacağını söyleyen Lavrentyev, ancak Washington'un bu formatı boykot etmeye devam ettiğini belirterek, "Bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.