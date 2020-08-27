Beyrut'ta silahlı çatışmalar: Lübnan ordusu 4 kişiyi gözaltına aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Onlarca insanın hayatını kaybettiği büyük liman patlamasının ardından Beyrut'ta gerilim sürüyor. Yerel medya, başkentin güneyindeki Halde bölgesinde yerel gruplar arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.

The National'da yer alan haberde, çatışmanın 'Hizbullah mensupları ve aşiretler arasında', asılan pankartlar nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Armed groups in 'Khalde' close the highway and jump around holding their weapons shooting at each other as Lebanese wait in their cars and hope not to be hit by any stray bullets. #Lebanon



pic.twitter.com/h4U3rIMUf3 — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 27, 2020

Lebanon24'ün aktardığına göre de Emel Hareketi, mensuplarının çatışmalara dahil olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ancak Hizbullah'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

حركة أمل تنفي مشاركتها باشتباكات خلدة لتنحصر المواجهات بين الأهالي وحزب الله (العربية) #lebanon24 — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 27, 2020

LBCI News, Müstakbel Partisi ve Hizbullah arasında, Lübnan emniyet müdürü Abbas İbrahim'in aracılığıyla çatışmanın durulması ve silahlı grupların sokaklardan çekilmesine dönük görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

معلومات للـLBCI: اتصالات بين حزب الله والمستقبل بوساطة من اللواء ابراهيم لسحب المسلحين من الشارع — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 27, 2020

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, olaya karışanlardan 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, geri kalanların yakalanmasına yönelik arama faaliyetlerinin başlatıldığı bilgisi verildi.

تطويق الاشكال وتسيير دوريات في منطقة خلدة وقد تمّ توقيف اربعة اشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية وتجري ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/mbf66wixWn — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 27, 2020

Çatışmalar sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.