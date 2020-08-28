İran: Pompeo paralel evrende yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, nükleer anlaşmanın hükümlerini ihlal ettiği iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını gerekçe göstererek İran’a karşı uluslararası yaptırımların 30 gün içinde yeniden uygulanmaya konacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD’nin artık nükleer anlaşmanın tarafı olmadığını hatırlattı.
Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu süre sadece Pompeo’nun paralel evreninde işliyor” dedi.
13 members, incl. President of UNSC have declared that America has NO legal standing in the first place to recourse to 2231, as it's not a JCPOA participant.— Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) August 27, 2020
The clock is ticking just in Pompeo's
parallel alternate universe! This happens when an ex-spymaster leads US diplomacy. pic.twitter.com/k7LlHTT33t
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