WSJ: ABD, Irak'taki askerlerinin üçte birini geri çekiyor

Pentagon'un Irak'taki Amerikan askerlerinin üçte birini geri çekerek bu ülkedeki asker sayısını 3 bin 500 civarına düşüreceği öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, gelecek 2 ya da 3 ay içinde Irak'taki asker sayısını üçte bir oranında azaltmayı düşünüyor.

Şu anda Irak'ta 5 bin 200 civarında Amerikan askeri olduğuna dikkat çekilen haberde, bu adımla sayının 3 bin 500 civarına gerileyeceği belirtildi.

Öte yandan konuya ilişkin Pentagon'dan ya da Irak'ın Washington Büyükelçiliği'nden bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Trump, görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.

Irak ile petrol anlaşmaları da yapıldığının altını çizen Trump, bölgeden çekildiklerinde Irak'ın kendini savunabilecek güçte olmasını umduklarını söylemişti.