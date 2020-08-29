BAE, İsrail’e uyguladığı ekonomik boykotu iptal etti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), İsrail’e daha önce uyguladığı ekonomik boykotu iptal ettiği öğrenildi. BAE, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE resmi haber ajansı WAM’ın aktardığına göre Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nehyan, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme kararı doğrultusunda İsrail’e uygulanan ekonomik boykotun iptaline ilişkin kararname çıkardı. Buna göre BAE şirketleri İsrail ile ticaret yapabilecek.

Haberde, “BAE Devlet Başkanı, İsrail ile barış anlaşmasının imzalandığına ilişkin duyuru uyarınca, İsrail'e yönelik boykota ilişkin 1972 tarihli, 15 sayılı federal yasayı ve onunla ilgili yaptırımları yürürlükten kaldıran 2020 tarihli, 4 sayılı kararnameyi çıkardı” ifadelerine yer verildi.

Kararnameye göre BAE’deki şirketler ve bireysel girişimciler, İsrail şirketleriyle ticari ve mali anlaşmalar yapabilecek, İsrail BAE’ye her türlü ürünü ithal edebilecek ve bu ülkenin topraklarında bu ürünlerin ticaretini yapabilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Daha önce İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için ‘ortak bir yol haritası’ belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.