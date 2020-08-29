Lübnan ordusu: Beyrut Limanı'nda hâlâ kayıp olan 7 kişi var

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda patlamanın meydana geldiği tarihten bu yana gönderilen yardımların yüzde 50'sinin ordu birliklerince dağıtıldığı belirtildi.

Geriye kalan yardımların ise donör ülkelerin büyükelçilikleri ile sivil toplum kuruluşlarınca dağıtıldığı aktarılan açıklamada, "Lübnan'a ulaşan insani yardımların yüzde 68'i ilaç, aşı ve tıbbi malzemelerden oluşuyor" ifadeleri kullanıldı.

Beyrut Limanı'nda halkın sağlığını tehdit eden herhangi bir maddenin olmadığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyrut Limanı patlamasında hala kayıp olan 7 kişi var. Bunların 3'ü Lübnanlı, 3'ü Suriyeli ve biri de Mısır uyruklu. Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."