Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi buluşması yapıcı geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarının yapıcı geçtiğini belirterek tarafları yine bir araya getireceğini söyledi.

İsviçre’nin Cenevre kentindeki BM Cenevre Bürosu'nda 24 Ağustos’ta başlayan Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları sona erdi.

Toplantılara başkanlık eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bugünkü basın toplantısında, toplantılar sırasında tarafların 'saygılı bir üslup' belirlediğini kaydetti.

Suriye'de savaşın 10. senesine girdiğini hatırlatan diplomat, taraflar arasında pek çok alanda 'güçlü ihtilaflar' bulunduğunu dile getirse de tarafların hangi konularda anlaşamadığını anlatmadı.

Tarafların 'yine görüşmek istediğini' aktaran Pedersen, yeni görüşmenin gündem maddeleri üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra gerçekleşeceğini kaydetti.

Tüzüğün yazımından sorumlu 'küçük grubun' tüm üyelerinin 'büyük esneklik sergilediğini' ifade eden Pedersen, katılımcıların 'anlaşmazlıklarını dile getirmekten çekinmediğini' söyledi.

Anayasa Komitesi'nde Suriye hükümetinin eş başkanı Ahmed Kuzbari ve muhalefetin eş başkanı Hadi el-Bahra'nın, 'anlaşmazlıkların yanı sıra, pek çok ortak güzergahlar olduğunu net bir biçimde söylediklerini' aktaran Pedersen, "Umarım, yeniden toplandığımızda, bu ortak yaklaşımlar temelinde süreci daha ileriye taşımayı başarırız" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma, Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına verdiği 'güçlü destekten' dolayı teşekkür eden Pedersen, yeni görüşmenin gündemi konusunda anlaşmanın sağlanması için her iki eş başkanla birlikte çalışacağını belirterek, "Gündem konusunda anlaşma sağlandığında yeni görüşme için net tarih vereceğiz. Umarım iyi bir esneklikle bir gündem üzerinde anlaşabiliriz" dedi.