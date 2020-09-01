Gazze'de Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının ikinci bir emre kadar uzatılmasına karar verildiğini belirtti.

Bureyc Mülteci Kampı ile Refah kentindeki Tel es-Sultan ve Es-Suudi mahallelerinin sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar bulundukları bölge içinde dışarı çıkabileceklerini ifade eden Bezm, ancak buralarda yaşayan kişilerin bölgelerini terk etmesinin yasak olduğunu aktardı.

Bezm bu bölgelerde yaşayan kişilerin ayrıca, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları, kalabalık halde bir yerde bulunmamaları gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 257 kişinin enfekte olduğunu açıklamıştı.

Virüsün karantina merkezlerinin dışına sıçraması endişeleri artırdı

Sağlık Bakanlığı, 2 milyona yakın insanın yaşadığı 365 kilometrekarelik alandan oluşan Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yurt dışından ve işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için karantina merkezleri oluşturmuştu.

Dışarıdan gelenler bu karantina merkezlerinde 21 gün boyunca gözlem altında tutulduktan sonra yerleşim bölgelerine gönderiliyordu.

Bu önlem sayesinde Gazze'de uzun süre virüsün yayılması engellense de Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos'ta korkulan haberi açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki bir mülteci kampında yaşayan aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Bu gelişme üzerine 24 Ağustos'tan itibaren Gazze Şeridi'nde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karantina merkezleri dışında 27 Ağustos'ta da yeni vakalar tespit edilmesi üzerine sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı. En son 29 Ağustos'ta yasağın 2 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Uzmanlar, Kovid-19'un karantina merkezleri dışına yayılması nedeniyle Gazze'deki durumun oldukça endişe verici olduğunu dile getiriyor.

Aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

İsrail, 13 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.