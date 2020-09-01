Rusya ve Türkiye askerleri Suriye’de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç’e göre, Rus ve Türk askerleri Suriye’de militanları etkisiz hale getirmeye, zarar gören teçhizatları tahliye ve yaralılara yardıma yönelik ortak tatbikat gerçekleştirdi. Bu, taraflar için Suriye’de bir ilk oldu.