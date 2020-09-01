Beyrut’un merkezi Lübnan ordusunun kontrolünde

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, polis ve göstericiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgeye gelen ordu birlikleri protestocuları dağıtarak şehrin merkezini kontrol altına aldı.

Olay yerinden bildiren Sputnik muhabiri, Lübnan parlamentosu önünde düzenlenen gösterinin kısa bir süre içinde arbedeye dönüştüğünü aktardı.

Protestocular polise taş ve fişeklerle saldırdı, bazıları polis kordonunu geçerek parlamento binasına sızmaya çalıştı.

Göstericilerin trafik ışıklarını ve ofis binaları üzerindeki güvenlik kameralarına zarar verdiği belirtildi.

Polisin biber gazı kullandığı ifade edilirken ordu birlikleri ile özel teçhizat geldikten sonra çatışmaların Beyrut’un ana merkezi sayılan Şehitler Meydanı’na taşındı.

Göstericilerin burada El-Nahar gazetesinin merkez ofisini ateşe verdiği bildirildi.

Halihazırda şiddet olaylarının bittiğini belirtilirken tüm merkez meydan ve caddelerin ordunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

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