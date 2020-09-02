İsrail ile BAE bankaları arasında iş birliği görüşmeleri başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dabi Bank (FAB), İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

BAE Merkez Bankası ve İsrail Maliye Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının ardından FAB'dan açıklama geldi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, FAB'ın başta İsrail'in en büyük bankaları Bank Hapoalim ve Bank Leumi olmak üzere ülkedeki finansal kurumlarla görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmelerin BAE ile İsrail arasında ekonomik ve mali iş birliğini güçlendirecek finansal ilişkiler kurma amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, BAE Merkez Bankası ve İsrail Maliye Bakanlığı tarafından imzalanan anlaşma doğrultusunda, iki ülke arasında bankacılık ve finansal alanda iş birliğine gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.