Macron, resmi ziyaret kapsamında Irak'ta: Destek için burdayız

Lübnan’daki iki günlük ziyaretini tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere bu kez de Irak’a gitti. Devlet televizyonu Macron’un Bağdat’a iniş yaptığını aktardı.

Macron böylece, Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi oldu.

Irak'a vardıktan hemen sonra Twitter'dan açıklama yapan Macron, bunun ilk ziyareti olduğunu vurguladı ve "Zorlu bir dönemde Irak’a olan desteğimizi göstermek için, ilk defa ziyaret etmekten mutluluk duyduğum Bağdat’a geldim" diye yazdı.

‘Irak'ın egemenliğini ekonomik ve güvenlik açısından, içeride ve bölgede garanti altına almak konusunda sayısız zorluk bulunduğunu’ belirten Macron, şöyle devam etti; “Kolektif güvenliğimiz ve bölgesel istikrar buna bağlı. Askerlerimiz, cihatçıları nihai bir yenilgiye uğratmak için yan yana mücadele ediyor.”

Il en va de notre sécurité collective et de la stabilité régionale. Nos militaires combattent côte à côte pour assurer la défaite définitive des djihadistes. https://t.co/dI5n7ejK6f — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 2, 2020

Salih ile görüştü, 'egemenlik' vurgulandı

İlk olarak Iraklı mevkidaşı Berham Salih ile bir araya gelen Emmanuel Macron, birlikte düzenledikleri basın toplantısında, "Irak'a destek vermek için buradayız ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Macron, "Irak birkaç yıldır savaş ve terörizm ile birlikte zorlu bir dönemden geçiyor. Liderlik etmeniz gereken bir dönüşüm var. Fransa, uluslararası toplumun yardım edebilmesi için yanınızda olacak" ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ise, "Irak, bütün komşularıyla dengeli ilişkiler kurmak isteyen egemen bir devlet. Irak'ın, başkalarının çatışmaları için bir savaş alanı olmasını istemiyoruz, onların Irak'ın istikrarını sağlama sürecine katılmalarını ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron daha sonra Başbakan Mustafa Kazımi ile bir araya geldi.

© REUTERS / GONZALO FUENTES Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı ile Mustafa Kazımi ile bir araya geldi.

'Iraklılar çok acı çekti, başka seçenekleri hak ediyorlar'

Bölge ziyareti için ülkesinden ayrılmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Macron, “Irak'ın egemenliği için mücadele şart” demişti. Macron, “Çok acı çektiler” dediği Iraklıların, bölgesel güçlerin veya İslamcı aşırılık yanlılarının egemenliğinin dışındaki seçenekleri de hak ettiğini belirtmişti.

Macron, “Bunun farkında olan ve kaderini eline almak isteyen liderler ve insanlar var. Fransa’nın rolü bu konuda onlara yardımcı olmak” ifadelerini kullanmıştı.