İsrail askerinin diziyle boynuna bastırdığı Filistinli protestocu: George Floyd'u hatırladım

ABD'de George Floyd protestoları silahsız siyahlara yönelik polis şiddetinin dinmemesi karşısında devam ederken, İsrail askerinden de benzer bir vaka geldi. Mağdur 60 yaşındaki Filistinli aktivist, "İsrail askeri diziyle omzuma çöktü. ABD'de beyaz polisin öldürdüğü siyah George Floyd'u hatırladım. O asker beni boğuyormuş gibi hissettim" dedi.

ABD polisinin George Floyd'un ensesine diziyle çökmesi ve "Nefes alamıyorum" diye defalarca yalvarmasını dikkate almamasının benzerini İsrail'in elinde yaşayan Filistinli aktivist Hayri Hanun, "O anlarda ABD'de beyaz polisin öldürdüğü siyahi George Floyd'u hatırladım" dedi.

1 Eylül Barış Günü'nde İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Şufa bölgesinde uluslararası hukuka göre yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestoda, bir İsrail askeri, Filistinli bir aktivisti yere yatırdıktan sonra 50 saniye boyunca dizini boynuna bastırırken ve kelepçelerken görüntülendi.

'Sadece bayrak taşıyan yaşlılarız'

Daha sonra serbest bırakılan ve evine dönen Filistinli aktiviste ulaşan medya kuruluşları, olayı 60 yaşındaki Hayri Hanun'un ağzından aktardı:

"Toprağımızı korumak ve yerleşim birimi inşaatına karşı çıkmak için gittik. Silah taşımıyorduk. Filistin bayrağı taşıyorduk. Bedenlerimizle ve sesimizle, bombalara ve mermilere karşı durduk."

"Yaşlı birkaç kişi olarak yürüdük, askerlerin bize saldırmayacağını düşünmüştük, yanılmışız. Bize haydut gibi saldırdılar."

"60 yaşındayım, silahlı bir askere karşı ne yapabilirim? Ancak olay yerindeki askere göre ben bir tehditmişim..."

İsrail askerlerinin tüfeğini silahsız bir çocuğa doğrultmasını engellemeye çalıştığını, bu nedenle kendisine saldırdıklarını söyleyen Hanun, başına gelenlerin ABD polisinin boynuna dizini koyup nefes almasını engelleyerek öldürdüğü George Floyd'u hatırlattığını belirtti:

"Bir anda kendimi yerde buldum. İsrail askeri diziyle omzuma çöktü. Hareketsiz kaldığım o anlarda ABD'de beyaz polisin öldürdüğü siyah George Floyd'u hatırladım."

"Tam olarak öyle hissettim. O asker beni boğuyormuş gibi hissettim."

İsrail ordusundan açıklama

Filistinliler tarafından kınanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili İsrail ordusu, "Askerlerimiz tehdit altında olduğu için bu yöntemi kullandı" izahatını getirdi. Ordu açıklamasında şöyle denildi:

"Şiddet içerikli eyleme 200 kişi katıldı ve bu kişiler İsrailli askerlere taş atarak saldırdı. Bir noktada Batı Şeria'daki birçok eyleme katılan ve 'tahrikçi' olarak bilinen Filistinli bir eylemci, güçlerimizin komutanını birkaç kez dürttü ve provokasyon yaratmaya çalıştı. Komutan bir süre kendini tutsa da kendisine yapılan saldırıların ardından güvenlik güçlerinin bu kişiyi tutuklaması gerekti, çünkü güvenlik güçlerine saldırmaya ve karşı koymaya devam etti. Şüpheli tutuklamaya da karşı koydu, bu sebeple güç uygulamak zorunda kaldılar. Tutuklandıktan sonra şüpheliye olay yerinde tıbbi destek sağlandı."