Sisi'den İsrail-BAE anlaşması hakkında yorum: Bölgede barış yönünde atılan bir adım

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasının 'bölgede barış yönünde atılan bir adım' olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı.

Sisi, görüşmede ülkesinin Filistin halkının meşru haklarını koruyacak, bağımsız bir devletin kurulmasına izin verecek ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde bölgeye barış getirecek her türlü adımı desteklediğini söyledi.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının bu yönde atılmış bir adım olduğunu savunan Sisi, İsrail tarafının özellikle Filistin topraklarını ilhak etmekten kaçınarak, barış şansını zayıflatan tek taraflı önlemler almamasının önemini vurguladı.

Sisi, bunun aynı zamanda iki devletli çözüm temelinde Filistin davasının kapsamlı ve adil çözümüne ulaşmak ve bölge halklarının güvenlik, barış ve refahının tesisi için Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını ileri sürdü.