DSG Suriye’nin doğusundaki bir kentten daha çıktı

Suriye’nin doğusundaki Deyr ez-Zor bölgesinde, ABD’nin desteğindeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), yoğunlukla El-Akidat aşireti mensuplarının yaşadığını El-Şuhayl kentindeki kontrol noktalarını, karargahları ve konuşlanma noktalarını demonte ederek kentten çekildiği belirtildi.

El-Akidat aşiretinin temsilcileri, Haseke’de bulunan Sputnik muhabirine açıklamasında, bir DSG militanının El-Bulil aşireti mensubuna ait araca ateş açması üzerine El-Şuhayl ve çevresindeki köylerde yeniden karışıklığın patlak verdiğini aktardı. DSG’den acilen bölgeyi terk etmesi talep edildi.

Açıklamada, “DSG militanları ve yerel halk arasında silahlı çatışmanın başlamasıyla ABD yanlısı silahlı gruplar kenti terk etmek zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.

Sputnik muhabirinin çektiği videoda, bir grup DSG militanı bir kamyonet içinde El-Şuhayl kentinden tahliye edilirken yerel sakinlerin sevinç çığlıkları attıkları görünüyor.