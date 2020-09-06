Suriye medyası: Rus heyet Suriyeli yetkililerle görüşmeler için Şam’a geldi

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov’un başkanlığındaki heyet, Suriyeli yetkililerle görüşmeler için Şam’a geldi, heyeti taşıyan uçak Şam Uluslararası Havalimanı’na indi.

Habere göre taraflar, çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini ele almayı amaçlıyor.

El İhbariye kanalının haberinde ise, Rus heyetinde ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’nın da yer aldığı belirtildi.