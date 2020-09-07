Lavrov, 2012’den sonra ilk defa Suriye’de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmeler yapmak için Şam’a gitti.

RİA Novosti haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un uçağı Suriye’nin başkenti Şam’a indi. Lavrov’un Suriye lideri Esad ve mevkidaşı Velid Muallim ile görüşmesi bekleniyor.

Bu, Rusya Dışişleri Bakanı’nın Suriye’yi sekiz yıldan beri ilk ziyaret edişi. Lavrov bu ülkeyi son olarak 2012’de ziyaret etmişti.