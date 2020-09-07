Trump'ın İsrail'i tanıması için baskı yaptığı Suudi Kralı'ndan 'Filistin meselesine adil ve kalıcı çözüm' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasının ardından gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan'dan "Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunmalı" şartı geldi.

Suudi Arabistan'da fiili liderin Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) olduğu görüşü hakimken, babası Kral Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'la dünkü telefon görüşmesine dair açıklama yapıldı.

Suudi resmi haber ajansı SPA tarafından yayımlanan açıklamaya göre Kral Selman, Başkan Trump'a, 'ABD'nin barışı destekleme çabalarını takdir ettiğini' öylerken 'Suudi Arabistan'ın Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmasını, bunun kraliyetin 2002'de sunduğu Arap Barış Girişimi temelinde gerçekleşmesini canla başla istediği' vurgusunu yaptı.

Saudi king tells Trump he wants a fair and permanent solution for Palestinians https://t.co/FccFENm8Z1 — Guardian news (@guardiannews) September 7, 2020

Girişimde ne var?

Arap Barış Girişimi çerçevesinde Arap Birliği ülkeleri, 'Filistin'le iki devlet temelli barış anlaşması yapması ve 1967 savaşında ele geçirdiği topraklardan çekilmesi karşılığı İsrail'le ilişkileri normalleştirmeyi' teklif etmişti.

Tanımadığı İsrail'e hava sahasını açtı

İsrail'i tanımayan Suudi Arabistan, BAE-İsrail ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail havayollarınınkiler dahil olmak üzere iki ülke arasındaki tüm uçuşlara hava sahasını açtı.

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, gelecek aylarda diğer Arap ülkelerinin de BAE'nin izinden gitmesini beklediğini dile getirirken, MbS ile görüşmelerini yoğunlaştırmıştı.