Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Devlet başkanlığı seçimleri 2021'de gerçekleşecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bulunduğu Rus heyet ile Şam'da görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerinin zamanında yapılacağını açıkladı.

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, mevcut anayasaya uygun olarak 2021’de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını belirtti.

Suriye’nin başkenti Şam’da, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuşan Muallim, devlet başkanlığı seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi.

Muallim, “Suriye’de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması, Cenevre’deki Anayasa Komitesi’nin çalışmalarıyla bağlantılı değil. Seçimler zamanında, yani 2021’de yapılacak” ifadesini kullandı.

“Seçimler özgür ve şeffaf olacak” diyen Muallim, mevcut anayasanın koşullarını karşılayan her bir vatandaşın devlet başkanlığı seçimlerine aday olabileceğini söyledi.