Sırada eylül ortası ilişkileri normalleştirme anlaşması imza töreni, 22 Eylül'de BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyaret var

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla kendi arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurmasını, 31 Ağustos'ta İsrail havayolları uçağıyla Abu Dabi'ye inen bir ABD-İsrail heyetinin BAE yetkilileriyle temasları izlerken, gözler sonraki gelişmelere çevrildi.

1 Eylül'de ekonomi ağırlıklı işbirliği anlaşmaları imzalayan BAE ile İsrail arasındaki sürecin geçici yol haritasını bilen bir kaynak, İsrail'in Haaretz gazetesine, anlaşmanın törenle imzalanması sonrası BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyaretin 22 Eylül'de gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

Gazete "İsrailli yetkililer,Washington'da düzenlenmesi beklenen törende iki ülke liderinin normalleşme anlaşmasını imzalamasının ardından, BAE'nin İsrail'i ziyaret etme niyetini teyit etti. Kaynak, imza töreninin muhtemelen eylül ortasında yapılacağını sözlerine ekledi" diye yazdı.

Reuters de BAE'nin İsrail'e iadei ziyaret için 22 Eylül'de heyet göndermeyi planladığını duyurdu.

Reuters'e konuşan bir kaynak, muhtemelen eylül ortasında yapılacak Washington'daki imza töreni için tarih açıklandıktan sonra BAE'den İsrail'e ilk resmi ziyaretin teyit edileceğini söyledi.

İmza töreni için 13 Eylül tarihi telaffuz ediliyor.

Ancak ne törenle ne ziyaretle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.