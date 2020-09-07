'UAEK, nükleer enerjiyle ilgilenen Suudi Arabistan'a destek sağlıyor'

Suudi devlet televizyonu, krallığın nükleer enerji üretimi konusuyla ilgilendiğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) destek alındığını aktardı.

Suudi devlet televizyonu El İhbariye, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi'nin, Suudi Arabistan'ın nükleer enerji üretimiyle ilgilendiğini söylediğini bildirdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre Grossi, açıklamasında "Suudi Arabistan nükleer enerjiyle ilgileniyor ve gerekli desteği sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

IAEA providing support for Saudi Arabia as it plans to adopt nuclear energy -Saudi TV https://t.co/6BaxqMCslA — Parisa Hafezi (@PHREUTERS) September 7, 2020

Suudi makamları, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlar ve enerji tedariğini çeşitlendirmek için kullanmak istediklerini öne sürdü.