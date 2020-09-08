Kuveyt, İsrail'e ait yolcu uçağının hava sahasını kullanmasına izin vermedi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını takiben iki ülke arasında ticari uçuşlar başladı.
Quds Press'in aktardığı habere göre Kuveyt makamları, BAE istikametine doğru giden İsrail'e ait bir yolcu uçağının ülke hava sahasını kullanmasına izin vermedi.
Kuveyt merkezli Al Qabas gazetesine konuşan hükümet kaynakları, uçağın 'başka bir ülkenin' hava sahasını kullandığı bilgisini paylaşarak, belirlenen rotanın Kuveyt'ten uzak olduğunu kaydetti.
Öte yandan gazete, Kuveyt'in İsrail uçağına hava sahasını açtığı yönünde medyada çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Al Qabas gazetesi bu haftanın başında Kuveyt'in İsrail'le ilişkileri normalleştirecek 'son ülke' olacağını yazmıştı.
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