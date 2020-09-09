Ürdün'deki bir Suriyeli sığınmacı kampında 2 Kovid-19 vakası tespit edildi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ürdün makamlarının ülkede bulunan bir Suriyeli sığınmacı kampında 2 Kovid-19 vakası tespit ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Miltecileri Yüksek Komiserliği'nin (UNCHR) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Rula Amin, Ürdün'deki Azrak kampında iki Suriyeli sığınmacının, sağlık yetkilileri tarafından yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Amin, testleri pozitif çıkan sığınmacıların karantinaya alındığı bilgisini paylaşarak 2 Mart'ta ilk vakanın bildirilmesinden bu yana kampların dışında yaşayan Suriyeliler arasında da bir dizi vakanın tespit edildiğini hatırlattı.

'Worldometer' tarafından derlenen verilere göre şimdiye dek Ürdün'de yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Şu an Ürdün'de 655 bin kadar Suriyeli sığınmacı bulunuyor ve bunların önemli bir kısmı kent merkezlerinde yaşıyor.