Ürdün'deki bir Suriyeli sığınmacı kampında 2 Kovid-19 vakası tespit edildi

Birleşmiş Milletler Miltecileri Yüksek Komiserliği'nin (UNCHR) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Rula Amin, Ürdün'deki Azrak kampında iki Suriyeli sığınmacının, sağlık yetkilileri tarafından yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Amin, testleri pozitif çıkan sığınmacıların karantinaya alındığı bilgisini paylaşarak 2 Mart'ta ilk vakanın bildirilmesinden bu yana kampların dışında yaşayan Suriyeliler arasında da bir dizi vakanın tespit edildiğini hatırlattı.
'Worldometer' tarafından derlenen verilere göre şimdiye dek Ürdün'de yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Şu an Ürdün'de 655 bin kadar Suriyeli sığınmacı bulunuyor ve bunların önemli bir kısmı kent merkezlerinde yaşıyor.
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