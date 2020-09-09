Yemen'de koleradan 7 ayda 47 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de son 7 ay içerisinde 47 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini, 165 bin kişinin de hastalığa yakalandığını duyurdu.

DSÖ'nün Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, uzun süredir iç savaşın pençesinde olan ve temel ihtiyaçlardan mahrum kalan kişi sayısının gün geçtikçe arttığı Yemen'de 2020 yılının ilk 7 aylık diliminde kolera nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiği 165 bin kişiye de kolera teşhisi koyulduğu belirtildi.

Açıklamada, DSÖ'nün sağlık yetkilileri ve ortakları ile vaka izleme ve yönetimi, laboratuvar testleri, sıcak nokta haritalama, su ve hijyen hizmetleri ile Yemen'deki kolera hastalığına karşı mücadele ettiği belirtildi.