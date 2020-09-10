Beyrut Limanı'nda devasa patlamadan bir ay sonra yangın çıktı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaklaşık 190 can alıp 6 bin kişiyi yaralayan ve çevreyi harabeye çeviren limandaki patlamadan 5 hafta sonra aynı bölgede yangın çıkması, şehir sakinlerinde panik yarattı.
Beyrutlular "Yüzümüz hiç gülmeyecek mi, felaketler hiç bitmeyecek mi" diyerek şehri kapkara duman bulutu altında bırakan yangından görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020
Port Of Beirut right now : pic.twitter.com/SLrVxRQYAO— wassim safi (@safi_wassim) September 10, 2020
Ölümcül patlamanın etkileri hafızalardayken, liman işçileri dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Workers in #Beirut’s port are fleeing due to a huge fire broke out in the port. This is disturbing to see as people in Beirut are yet to recover from the terrible #BeirutExplosion. #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/Km3tbiHu2r— Lawk Ghafuri (@LawkGhafuri) September 10, 2020
İtfaiye ekipleri gecikmeksizin olay yerine ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptı. Yangın söndürme çalışmalarına ordu helikopterleri de katıldı.
A fire broke out in a warehouse of oils and tires in the free market in the port of #Beirut, and the fire extinguishing operations have begun, and army helicopters will take part in extinguishing it pic.twitter.com/j58X7plHsu— Sandeep Seth 桑迪普·塞斯 (@sandipseth) September 10, 2020
Lübnan Kızılhaç Başkanı, Beyrut Limanı'ndaki yangında patlama beklemediklerini ve yaralanma olmadığını, dumana maruz kalan kişilerin bazılarının nefes alma zorluğu yaşadığını söyledi.
Beyrut Limanı'nın gümrüksüz mallar bölümündeki petrol ve lastik deposunda çıkan yangının nedeninin tonlarca amonyum nitratın infilak etttiği patlamadaki gibi ihmal olabileceği konuşuluyor.
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