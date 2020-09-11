Ürdün'ün Zerka kentinde cephanelik infilak etti

Ürdün'ün Zerka kentindeki emniyet merkezinin yakınında bulunan bir cephanelik infilak etti, olay neticesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı iddia edildi. Hükümet ise iddiayı yalanladı.

Ürdün'ün Zerka kentindeki emniyet binasının yakınında yer alan bir silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sky News'in aktardığına göre Ürdün polis teşkilatından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Another photo of the explosion in Zarqa, Jordan, that shows the sheer scale of the smoke cloud over the city. pic.twitter.com/L1mWB2FjY0 — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) September 10, 2020

Patlamayla alakalı soruşturma başlatıldığını açıklayan Ürdün polisi, patlamanın emniyet binasına bırakılan bir bombadan kaynaklandığı bilgisini paylaştı.

'Can kaybı yok'

Hükümet sözcüsü Emced el-Adayile, Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamasında, orduya ait kullanılmayan bombaların bulunduğu bir depodaki patlamanın kısa devre sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Adayile, söz konusu patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir noktada meydana geldiğini ve ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybına neden olmadığını açıkladı.

Olaya ilişkin görüntüler amatör kameralara yansıdı.

لحظة الأنفجار الضخم في مدينة الزرقاء الأردنية#قناة_الغد pic.twitter.com/iOA7lSdMNm — قناة الغد (@AlGhadTV) September 10, 2020

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