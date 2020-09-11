Lübnan'da orman yangını: Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan küle döndü, 14 kişi yaralandı

Lübnan'ın Qammoua Ormanı’nda çıkan yangında 14 kişi yaralandı ve yaklaşık 2 bin metrekarelik alan küle döndü.

Lübnan'ın Qammoua Ormanı’nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin metrekarelik alan küle döndü.

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Qammoua Ormanı’nda çıkan yangında 14 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, 5 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği, diğer 9 yaralının ise yakındaki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.