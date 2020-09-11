Israir, BAE ile İsrail arasında direk uçuş düzenleyecek

BAE ve İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail havayolu şirketi Israir, iki ülke arasında direkt uçuş gerçekleştireceğini duyuran ilk havayolu şirketi oldu. Abu Dabi’ye gidecek İsrailli turistler için de tüm otellerin menülerine koşer yiyecekler eklemesi istendi.

İsrail havayolu şirketi Israir, dün yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye düzenli olarak direkt uçuş düzenleyeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv dışındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı arasında gerçekleştirilecek uçuşlar, 3.5 saat sürecek ve bilet fiyatı da 299 dolardan başlayacak.

Hem uçuş hem de Abu Dabi'de otel konaklanmasını içeren bir paket de sunulacak.

Suudi Arabistan’ın hava sahasını açmasıyla mümkün oldu

Söz konusu direkt uçuşlar, Suudi Arabistan’ın BAE'nin tüm uçuşlarında Suudi hava sahasını kullanmasına izin verdiğini duyurmasının ardından mümkün hale geldi.

Ayrıca, BAE’de az Kovid-19 vakasının görülmesinden dolayı Abu Dabi’ye gidecek İsraillilerden dönüşte 14 gün boyunca karantinada kalmaları da talep edilmeyecek.

Geçen hafa, İsrail'in önce gelen havayolu El Al ise Belçika'nın Liege kenti üzerinden Abu Dabi'ye indirekt olarak kargo seferlerini düzenleyeceğini açıklamıştı.

Abu Dabi’da da koşer talimatı

Öte yandan, Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı da tüm otellere bir bildiri göndererek, menülerde Yahudilik inancına göre yenilmesi ve kullanılmasında dinen bir sakınca bulunmayan ve koşer veya Kaşer diye adlandırılan yiyeceklere de yer verilmesi talimatı verdi.

Abu Dhabi instructs all hotels to offer kosher meals following Israel, UAE agreement https://t.co/4nBwqFoM91 pic.twitter.com/MSYkTJ99XH — New York Post (@nypost) September 10, 2020

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Bildiride ayrıca, koşerin taşıma ve dağıtma işlemlerini öğrenmeleri için koşer sertifikalarını almaları, mutfakta koşer yemeklerini hazırlamak için bir bölümün tahsis edilmesi istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.