İsrail medyası: Trump'ın Bahreyn ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasını duyurması bekleniyor

İsrail'in kamu televizyon kanalı Kan'ın diplomasi muhabiri, kaynak göstermeksizin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını açıklamasının beklendiğini duyurdu.

#BREAKING: #Bahrain will normalize ties with Israel, Bahrain Crown prince will be in DC Monday, officials confirm to me — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 11, 2020

Jerusalem Post, Kan muhabirinin tweetini, konuyu bilen bir kaynağa teyit ettirdiğini belirtti. Times of Israel muhabiri Raphael Ahren, konuyu bilen iki yetkiliye dayanarak aynı duyumu paylaştı.

Kan diplomasi muhabiri Amichai Stein, bugünkü paylaşımında, salı günü Beyaz Saray'da düzenlenecek BAE-İsrail anlaşmasının imza töreni öncesi, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el Halife'nin pazartesi günü Washington'da olacağını aktardı.

#BREAKING: #Bahrain will normalize ties with Israel, Bahrain Crown prince will be in DC Monday, officials confirm to me — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 11, 2020

İddialarla ilgili ilk etapta Beyaz Saray ya da Bahreyn hükümetinden yorum gelmedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada, BAE ile İsrail arasındaki anlaşmaya bir başka Arap ülkesinin daha çok kısa sürede katılmasının mümkün olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında "Oldukça kısa süre içinde diğer ülkelerin (BAE'nin peşinden) geldiğini duyacaksınız. Ve Ortadoğu'da barışa sahip olabilirsiniz" diyen ABD Başkanı, kendisinin İsrail-Filistin barış planını İsrail'in çıkarlarına göre tasarımlanmış olması nedeniyle reddeden Filistinlilerin de eninde sonunda kürkçü dükkanına geri dönüp diyaloğa katılacağını söylemişti. "Masaya daha önce gelmemiş olmalarına gerçekten şaşıyorum" diyerek Filistinlilerin planı kabul etmesi halinde yardımları dondurma kararından dönme vaadini tekrarlamıştı.

Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'da damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in 'Yüzyılın Anlaşması' diye hazırladığı İsrail-Filistin barış planını İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı basın toplantısında, BAE, Bahreyn ve Umman'ın ABD Büyükelçileri hazır bulunmuştu. Netanyahu, toplantıya katılmalarından dolayı BAE, Bahreyn ve Umman Büyükelçilerine teşekkür etmişti.

Trump, 13 Ağustos'ta da İsrail ile BAE'nin ilişkileri tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.