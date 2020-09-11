Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye'de kimyasal silah provokasyonu hazırlıkları yapılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam militanlarının İdlib bölgesinin güneyinde kimyasal maddelerin yardımıyla bir provokasyon hazırlığı yaptığını duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, bugünkü basın brifinginde, "Heyet Tahrir eş-Şam terör örgütü militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güney kısmında zehirli maddelerin yardımıyla bir provokasyon hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

Grinkeviç, "Elimize geçen bilgiye göre teröristler, Batı medyasına çalışan muhabirlerin katılımıyla Cebel Zaviye'nin yakınlarında mizansen çekimler yapmayı ve çektikleri görüntüleri internette, Ortadoğu ve Batı medyasında yayarak Suriye hükümet güçlerini sivil halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamayı planlıyor" diye ekledi.