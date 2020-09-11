Filistin'den İsrail-Bahreyn anlaşmasına tepki: Büyükelçisini geri çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’inde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ilan etti. Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al-Malki yaptığı açıklamada, Bahreyn Büyükelçisinin geri çağrıldığını duyurdu. Bakan, kararın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı olduğunu açıkladı.

Filistin, İşgalci İsrail devleti ile Bahreyn Krallığı arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin ABD-Bahreyn-İsrail üçlü deklarasyonunu şiddetle reddederek anlaşmayı kınadı. Hükümet, anlaşmanın Kudüs, El-Aksa ve Filistin davasına ihanet olduğunu vurguladı.