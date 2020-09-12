Trump engel olmaya çalışmıştı: İranlı güreşçi Navid Afkari idam edildi

İran devlet televizyonunun haberine göre, 27 yaşındaki Navid Afkari hakkında verilen idam cezası sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Şiraz Adilabad Cezaevi'nde infaz edildi.

Iranian wrestler Navid Afkari was executed this morning. His lawyer @hassan_younesi says the family of Hassan Torkaman, the person who was allegedly killed by Navid, had agreed to pardon him, which according to the Iranian law could lead to the reduction of the death sentence. pic.twitter.com/JlC9NFcYO1 — IranWire (@IranWireEnglish) September 12, 2020

Ülkede Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında Şiraz kentinde bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle 2018 Eylül'de tutuklanan Afkari, geçen ay yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Afkari'nin kardeşleri Vahid'e 54, Habib'e de 24 yıl hapis cezası verildi.

Afkari'nin protestolar sırasında devlet su işlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Turkman'ı bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf ettiği görüntüler geçen hafta devlet televizyonunda yayınlanmış ancak Afkari'nin idamına karşı çıkanlar itirafların işkence altında alındığını iddia etmişti.

Navid Afkari, İran'da en popüler spor dallarından biri sayılan güreşte ulusal düzeyde şampiyonluklar elde etmişti. İranlı sporcunun idama mahkum edilmesinin ardından uluslararası spor camiası ve insan hakları kuruluşları İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Trump çağrı yapmıştı

Çağrıların artması üzerine ABD Başkanı Donald Trump da Afkari'nin idam edilmemesi için Tahran yönetimine geçen hafta Twitter üzerinden mesaj göndermişti.

Trump mesajında, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum" ifadesine yer vermişti.