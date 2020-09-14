Libya’nın doğusundaki Tobruk hükümeti istifa dilekçesini verdi

Libya'da geçici hükümet Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e istifasını sundu. İstifanın değerlendirilmek üzere Meclis'e sunulacağı kaydedildi ancak tarih verilmedi.
Libya’nın doğusundaki Meclis’ten yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Akile Salih’in bugün Başbakan Abdullah Tani liderliğindeki geçici hükümet üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.
Görüşmede, sokakların yaşamı iyileştirme taleplerinin karşılanması olanaklarının değerlendirildiği belirtildi.
Libya’nın doğusunda son günlerdir, kötüleşen yaşam standartları ve elektrik kesintileri nedeniyle protesto eylemleri düzenleniyor.
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