Kayıt
08:10 14 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İsfahan'daki Uranyum Dönüştürme Tesisi

    İran, uranyum zenginleşme ve saklama kapasitesini artırdığını duyurdu

    © AFP 2020 / Behruz Mehri
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103373/03/1033730335_0:173:3304:2031_1200x675_80_0_0_195eb34a0120836f36625e6795d5b3e2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202009141042838934-iran-uranyum-zenginlesme-ve-saklama-kapasitesini-artirdigini-duyurdu/

    İran Atom Enerjisi Kurumu, Fordow uranyum zenginleştirme santralindeki 1044 santrifüjün aktif olduğunu duyurdu.

    ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından anlaşma gereği aktivitesini kısıtladığı santrallerde faaliyetlerini artıran İran, Fordow'daki uranyum zenginleştirme programının yeniden başladığını Kasım 2019'da duyurmuştu. Tahran yönetimi, Mayıs 2019'dan bu yana anlaşmanın şartlarını uygulamayı sırayla sonlandırıyor.

    Kutsal mekanların bulunduğu Kum şehri yakınlarındaki yer altı santrali Fordow'daki zenginleştirme faaliyetlerinin durması, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarından biriydi.

    ABD, anlaşmadan Mayıs 2018'de çekilmiş ve İran'a tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

    Anlaşmanın tarafı olan diğer P5+1 ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya) ise İran'ın anlaşma şartlarından çekilmemesi için müzakereler yürütmüştü.

    İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran parlamentosunun haber ajansı ICANA'ya yaptığı açıklamada "Fordow'da şu an 1044 santrifüj, zenginleştirme çalışması yapıyor" dedi:

    "1044 makinenin zenginleştirme yapmayacağına dair nükleer anlaşmaya bağlıydık, ancak anlaşmanın iptal edilmesiyle birlikte ihtiyaç oldukça bunu yapacağız ve zenginleştirilmiş materyali de saklayacağız."

    İran, anlaşmayla birlikte zenginleştirilecek uranyuma ve saklama kapasitesine de sınır getirmeyi kabul etmişti. Gelişmiş santrifüjlerin yapımına ve var olanların kullanımına da kısıtlamalar getirilmişti.

    Kasım ayındaki açıklamanın ardından İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği; Fordow'daki aktivitelerin yeniden başlamasının 2015'te imzalanan anlaşmanın ihlali anlamına geleceğini açıkladı ve Tahran'dan anlaşmaya uymasını istedi.

    Tahran ise yaptırımların sona ermesi ve anlaşmanın getireceği ekonomik beklentilerin gerçekleşmesi halinde anlaşmaya yeniden uyacağını söylüyor.

    Birleşmiş Milletler'in nükleer silah izleme grubu, 4 Eylül'de İran'ın zenginleştirilmiş uranyum deposunun, anlaşmanın izin verdiğinin 10 katından fazla olduğunu açıkladı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran ve ABD arasında gerilim yaşanmış; son olarak Ocak ayında İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin düzenlediği hava operasyonunda Bağdat'ta öldürülmüştü.

    ABD ve İran, Uluslararası Adalet Divanı'nda karşı karşıya geliyor

    Pazartesi günü ABD ve İran, ABD'nin kademeli olarak yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturduğu uluslararası mahkemede karşı karşıya gelecek.

    Tahran, 2018'de anlaşmadan çekilmesinin ardından Washington'ı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etmişti.

    BM üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan mahkeme, ilk hafta bu konunun bu mahkemede görülmeye uygun olup olmadığını tartışacak. Pazartesi günü ABD tarafı, çarşamba günü de İran tarafı mahkemeye hitap edecek. Konunun karara bağlanması aylar sürebilir.

    Eğer mahkeme, davayı görme yetkisi olduğuna karar verirse, nihai sonuca varılması da yıllar alabilir.

    İran, Trump yönetiminin yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımların 1955'te İran ve ABD arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'na aykırı olduğunu savunuyor.

    Mahkeme, Ekim 2018'de, henüz mahkeme görülmeye başlamamışken insani malzemeler üzerindeki yaptırımların kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

    ABD de buna yanıt olarak 1955'te imzalanan anlaşmadan da çekildiğini açıklamıştı.

     

    Etiketler:
    açıklama, zenginleştirilmiş uranyum, Uranyum zenginleştirme, Uranyum, Nükleer, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Manzara kategorisinde ikincilik kazanan Alman fotoğrafçı Stefan Leibermann'ın Desert Magic çalışması
    2020’nin en iyi astronomi gotoğrafları
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet