Trump'ın '1000 katı büyüklükte saldırıyla karşılık verilecek' diye tehdit ettiği İran: Yeni bir stratejik hata yapma

ABD haber sitesi Politico'nun İran'ın Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak kasımdaki başkanlık seçimleri öncesi ABD’nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks’a suikast hazırlığında olduğu iddiasına Başkan Donald Trump'ın sahip çıkması üzerine Tahran'dan yeni bir açıklama geldi.

Politico'nun iddiasını 'İran karşıtı propaganda' diye yalanlamış olan Tahran, Kasım Süleymani'nin intikamını almak için böyle bir hazırlık olduğunda ısrar ederek "İran'ın herhangi bir saldırısına bin kat fazla büyüklükte cevap verilecektir" iddiasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı "Stratejik hata yapma" diye uyardı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, televizyondan canlı yayımlanan basın toplantısında "Yeni bir stratejik hata daha yapmamalarını umuyoruz, yeni bir stratejik hata durumunda kesinlikle İran'ın kararlı karşılığına tanık olurlar" dedi.

Öncesinde ABD Başkanı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ocak ayında Bağdat'ta füze saldırısıyla suikast düzenlemesini "uzun yıllardır ABD askerlerinin öldüren, ölüm ve acıya sebep olan terörist liderin gelecekte saldırı planlaması yüzünden" diye gerekçelendiren bir tweet atıp şöyle devam etti:

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020

"Haberlere göre İran, terörist lider Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak suikast ya da başka herhangi bir başka saldırı planlıyor olabilir. İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir şekildeki herhangi bir saldırısına, İran üzerinde 1000 kat daha fazla büyüklükte saldırıyla karşılık verilecektir."

'Alelacele, dolduruşa getirmeye yönelik, şüphe götürür açıklamalar'

İran Hükümet Sözcüsü Rebii ise 'küresel yönetim ve düzen iddiasındaki bir ülkenin devlet başkanının bu kadar zayıf bir temele dayanarak alelacele, dolduruşa getirmeye yönelik, şüphe götürür açıklamalar yapmasını' esefle karşıladıklarını belirtti.

Böyle haberleri ciddiye almanın bölgede ve dünyada karışıklık yaratmaktan başka bir şeye yaramayacağı uyarısını yapan İranlı sözcü, Trump'a 'bir dönem daha başkan seçilmek uğruna yeni maceralara atılmaya' kalkışmaması tavsiyesinde bulundu.

Trump'ın verdiği emirle 3 Ocak cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen füze saldırısıyla Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü. Süleymani ve İranlı subayların yanısıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, suikastın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" demişti.