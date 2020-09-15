Netanyahu'ya iki Arap krallığıyla tarihi anlaşmaları imzalaması için Dışişleri Bakanlığı'ndan vekalet

The Times of Israel sitesine göre, başsavcı, iki Körfez Arap krallığıyla tarihi anlaşmaları imzalamaya kısa süre kala, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya imza için Dışişler Bakanı'ndan vekalet alması gerektiğini iletti.
Haberde, hükümetin ve parlamentonun BAE ve Bahreyn ile resmi ilişki kurulmasını sağlayacak anlaşmaları henüz onaylamadığı için Netanyahu'nun Dışişleri Bakanı'ndan vekalet almak zorunda kaldığı aktarıldı.
'Anlaşmanın son halini gördükten sonra Netanyahu'ya vekalet vermeyi onayladı'
İsrail'in Kanal 7 televizyonu, Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin, anlaşmanın son halini gördükten sonra Netanyahu'ya vekalet vermeyi onayladığını duyurdu.
İlişkileri normalleştirme ve tam diplomatik ilişki kurma anlaşmaları
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
TArdından rump'ın cuma günü Bahreyn'le ilgili yaptığı açıklamayla bu krallığın da İsrail ile 'tam diplomatik ilişki kurma' anlaşmasına vardığı anlaşılmıştı.
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.
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