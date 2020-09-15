Netanyahu'ya iki Arap krallığıyla tarihi anlaşmaları imzalaması için Dışişleri Bakanlığı'ndan vekalet

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'in ilkin Birleşik Arap Emirlikleri, ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmaların imza töreni bu akşam Beyaz Saray'da düzenleniyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, anlaşmaları imzalayabilmek için Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'den vekalet almak zorunda kaldı.

The Times of Israel sitesine göre, başsavcı, iki Körfez Arap krallığıyla tarihi anlaşmaları imzalamaya kısa süre kala, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya imza için Dışişler Bakanı'ndan vekalet alması gerektiğini iletti.

Haberde, hükümetin ve parlamentonun BAE ve Bahreyn ile resmi ilişki kurulmasını sağlayacak anlaşmaları henüz onaylamadığı için Netanyahu'nun Dışişleri Bakanı'ndan vekalet almak zorunda kaldığı aktarıldı.

'Anlaşmanın son halini gördükten sonra Netanyahu'ya vekalet vermeyi onayladı'

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin, anlaşmanın son halini gördükten sonra Netanyahu'ya vekalet vermeyi onayladığını duyurdu.

İlişkileri normalleştirme ve tam diplomatik ilişki kurma anlaşmaları

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

TArdından rump'ın cuma günü Bahreyn'le ilgili yaptığı açıklamayla bu krallığın da İsrail ile 'tam diplomatik ilişki kurma' anlaşmasına vardığı anlaşılmıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.