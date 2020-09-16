Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Trump'a yanıt: Parayla takas etmeyeceğiz

Filistin Kurtuluş Örgütü, Donald Trump'ın 'Filistinlilere para desteği' açıklamasına tepki gösterdi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın "İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan tüm ülkeler Filistinlilere para desteği sağlayacak" şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek tek bir Filistinlinin bile bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Filistin halkının kendi haklarına el uzatılmasını kabul etmeyeceğini vurgulayan Ebu Yusuf, "Haklarımızı parayla takas etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin tecrübe ettiği "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olan 2019'daki Manama Ekonomik Çalıştayı'nın başırısız olduğunu hatırlatan Ebu Yusuf, Filistin davasına el uzatan çabaların sürekli başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Trump bugün Beyaz Saray'da düzenlenen İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının imza töreni öncesi Fox News televizyonunda yaptığı açıklamada, "İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan tüm ülkeler Filistinlilere para desteği sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

'Bugün, Arap rejimleri tarihinde kara bir gün'

Vasıl Ebu Yusuf, Trump'ın ev sahipliğinde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, 'kara bir gün' değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün, Arap rejimleri tarihinde kara bir gün, Filistin halkı ve Filistin davası için ise üzücü bir gündür" diyen Ebu Yusuf, şöyle devam etti:

"Bu, Filistin halkının mücadelesine, haklarına, kutsallarına ve fedakarlıklarına vurulan bir başka hain bıçak darbesidir. Bu durum Filistin davasına ihanet değil, aynı zamanda Arap ve İslam ümmetinin amaçlarına ihanettir. Bu anlaşma Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan ve uluslararası hukuk kararlarına alternatif olarak orman kurallarını dayatan ABD'nin hazırladığı sözde 'Yüzyılın Anlaşması' adındaki anlaşma çerçevesinde imzalandı."