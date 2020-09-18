WSJ: Suudi Kral ve Veliaht Prens Selman, İsrail’le normalleşme konusunda ayrışıyor

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra ülkesinin de İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasını istediği ancak babası Kral Selman bin Abdulaziz'in buna karşı çıktığı iddia edildi.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan makaleye göre, Suudi Kraliyet Ailesinde Veliaht Prens Selman ile Kral Abdulaziz arasında "İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi" konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Suudi Kral'ın İsrail'e yönelik boykotun ve Filistinlilerin bağımsız devlet talebinin uzun yıllardır destekçisi olduğu belirtilen makalede, Veliaht Prens'in ise İsrail'le ticaret yapmak ve İran'a karşı birlik olmak için zorlu bir çatışma olarak gördüğü İsrail-Filistin meselesini geride bırakmak istediği kaydedildi.

'Veliaht Prens, İsrail-BAE anlaşmasını Suudi Kral'dan gizledi'

Suudi Kral, henüz başladığı tatili sırasında, 13 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için bir anlaşma imzaladıklarını duyurması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Bu şaşkınlığın sebebi ise Veliaht Prens'in İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı babasına daha önceden haber vermemesiydi. Veliaht Prens, Filistinlilerin, devlet talebine katkı sunmadığı gerekçesiyle babasının anlaşmayı engellenmesinden çekindi. Öyle ki Suudi Kral'ın desteğinden yoksun BAE'nin İsrail'le anlaşma yapması bu kadar kolay olmayabilirdi.

Suudi Kral, İsrail-BAE anlaşmasının ardından, Dışişleri Bakanı'na ülkesinin Filistin devletinin kurulması fikrine bağlılığını yeniden ifade etmesini söyledi. Bunun üzerine, Suudi Kral'a yakın bir kraliyet ailesi üyesi, Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu bir gazetede ülkesinin duruşunu yineleyen ve BAE'nin İsrail'e daha fazla taviz için baskı yapması gerektiğini ima eden bir yazı kaleme aldı.

'Veliaht Prens, Bahreyn'in anlaşmaya varmasını sağladı'

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ile Veliaht Prens'in 1 Ekim'de Suudi Arabistan'da bir araya geldiği görüşmede, Prens Selman babasının "İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasını kabul etmeyeceğini" söyledi.

Veliaht Prens, Suudi Kral'ın itirazı nedeniyle Krallığın şimdilik yapabileceği en fazla şeyin "küçük Bahreyn'in anlaşmaya katılmasını sağlamak olduğunu" aktardı.

İsrail ile Bahreyn ve BAE anlaşması

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.