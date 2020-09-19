ABD’den Suriye’nin kuzeydoğusuna zırhlı araç takviyesi

IŞİD’e karşı “Öz Kararlılık” Operasyonun Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koalisyon, IŞİD’e karşı mücadeledeki partnerlerimize destek sunmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeydoğusuna M2A2 Bradley zırhlı piyade araçlarının konuşlandırılması, devam eden IŞİD ile mücadele misyonumuza koruma sağlayacak” diye yazdı.

M2A2 Bradley Fighting Vehicles have arrived in North East Syria. The Bradley's enable continued force protection for @Coalition partners in their ongoing #defeatdaesh mission. pic.twitter.com/5lY1HDwPf7 — Inherent Resolve (@CJTFOIR) September 18, 2020

Koalisyonun açıklamasında da Suriye’nin kuzeydoğusunda, “koalisyon güçlerine koruma sağlamak ve IŞİD’e karşı operasyonlara devam edebilmeleri için onlara hareket özgürlüğü sağlama amacıyla M2A2 Bradley piyade savaş araçları dahil mekanize piyade varlıklarının” konuşlandırılmasının planlandığı ifade edildi.

Koalisyon ayrıca IŞİD’in zayıflamasına rağmen yeniden dirilmesinin halen tehdit arz ettiği belirtildi.