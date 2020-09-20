'Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD yönetimi ile görüşmesi için maruz kaldığı baskılara rağmen görüşmeyi reddediyor'

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerden ABD yönetimi ile görüşmesi için baskıya maruz kaldığını ancak Abbas'ın bunu reddettiğini söyledi.