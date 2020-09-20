İran'dan ABD'ye yaptırım yanıtı: İddialarınızda yalnızsınız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden hayata geçirmesiyle ilgili, Washington'ın iddialarında yalnız olduğunu söyledi.

Hatibzade, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasını değerlendirdi.

МИД РФ İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'liler hedeflerine ulaşmak için propaganda yapıyor diyen Hatibzade, "ABD iddialarında yalnızdır. ABD gücün merkezinde yer almasına rağmen bu kadar yalnızlaştı, bu da ABD'nin gücünün ne kadar boş olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Washington'dan uluslararası camiaya katılması ve görevine dönmesi çağrısında bulunan Hatibzade, "ABD, asilikten vazgeçerse dünya kamuoyu da onu kabul edecektir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kendine hayali bir dünya kurduğunu savunan Hatibzade, "Pompeo aldatma dolu dünyasına girdiği günden bu yana güvenlik sağlanmadı. Dünya ABD'nin adımlarıyla güvensizlik, savaş ve istikrarsızlıktan başka bir şey görmedi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıklamıştı.

Pompeo, İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunarak, "Gösterilen tavizler tarih boyunca bu gibi rejimleri güçlendirmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Pompeo, BMGK'nın 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlarında geçen tüm yaptırımları uygulayacaklarını kaydetmişti.