Rusya: İdlib’de militanlar kimyasal silah provokasyonu planlıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, HTŞ militanlarının Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak için İdlib bölgesinin güneyindeki iki köyünde provokasyon planladığını belirtti.

Grinkeviç, bugünkü basın açıklamasında, "Teröristler bu yakınlarda Suriye hükümet güçlerini sivil halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için İdlib vilayetinin Eriha ve Besames yerleşimlerinde saldırı taklidi yapmayı planlıyor. Mevcut bilgilere göre, sahnelenmiş video çekimi de dahil olmak üzere, planlanan kimyasal provokasyon alanlarının hazırlanmasında sözde insan hakları örgütü ‘Beyaz Miğferler’ aktivistleri doğrudan yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca merkez yetkililerinin yasadışı silahlı örgütlerin komutanlarını ‘silahlı provokasyonlardan vazgeçip kontrollerindeki bölgelerde barışçıl çözüme yönelik adımlar atmaya’ çağırdığı vurgulandı.