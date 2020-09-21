Honduras Kudüs'te büyükelçilik açacak

Acabo de conversar con el Primer Ministro @netanyahu para afianzar nuestra alianza estratégica y acordar la apertura de las embajadas en Tegucigalpa y Jerusalén respectivamente.

Esperamos dar este paso histórico antes de fin de año, siempre y cuando la pandemia lo permita.

🇭🇳🤝🇮🇱 pic.twitter.com/V0qYceKW1N