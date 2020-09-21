Honduras Kudüs'te büyükelçilik açacak

Kudüs'te 2019 yılında diplomatik statüye sahip bir ticari misyon açarak şehirde resmi büyükelçilik açabileceği sinyalleri veren Orta Amerika ülkesi Honduras'ın önümüzdeki yıl içerisinde Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtildi.
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Hernandez'in Kudüs Büyükelçiliğini gelecek yıl açma ümidini ifade ettiği, Netanyahu'nun ise büyükelçiliğin açılışının 2020 bitmeden meydana geleceğini dile getirdiği bildirildi.
Acabo de conversar con el Primer Ministro @netanyahu para afianzar nuestra alianza estratégica y acordar la apertura de las embajadas en Tegucigalpa y Jerusalén respectivamente.— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) September 20, 2020
Esperamos dar este paso histórico antes de fin de año, siempre y cuando la pandemia lo permita.
🇭🇳🤝🇮🇱 pic.twitter.com/V0qYceKW1N
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