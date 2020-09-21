Uçak havadayken doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz uçuş bileti

Uçak havadayken dünyaya gelen şanslı bebek ömür boyu bedava uçma hakkını elde etti.

Kahire’den Londra yönünde sefer gerçekleştiren EgyptAir havayolu şirketi uçağı, Hiyam Nasir Naci Daaban adındaki Yemenli yolcusunun doğum sancıları tutunca zorunlu iniş yaptı.

Sancılı kadını zamanında hastane yetiştirme umuduyla Almanya kenti Münih'e iniş yapan pilot başarılı olamadı. Anne adayı, uçakta bulunan bir doktorun yardımıyla daha iniş gerçekleşmeden bebeğini dünyaya getirdi.

وصرح الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أنه من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصرللطيران تصل الي الدنيا علي متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدي الحياة علي رحلات ميونيخ . — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) September 17, 2020

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Anneyi kutlayan Mısır Holding Şirketi Başkanı Ruşdi Zekeriya, Kahire'den Londra'ya uçan uçakta dünyaya gelen bebeğine ömür boyu ücretsiz seyahat etme biletini verdiklerini söyledi.

Ancak şirketten yapılan açıklamada biletin uçağın zorunlu iniş yaptığı Münih'e olduğu ifade edildi.Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ‘şirketine yeni müşteri kattıklarından dolayı mutluluğunu’ dile getiren Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Amir Ebu Ayneyn, bebeğe Münih uçuşlarında kullanılmak üzere ömür boyu ücretsiz bir bilet verdiklerini söyledi.